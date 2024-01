A Real Madrid és az Atletico Madrid akár a szezont is meghatározó mérkőzések előtt áll, mivel jelenleg mindketten a Szuperkupában, a Király-kupában és a La Ligában is versenyben vannak.

A végső siker azonban a városi rivális legyőzésén múlhat.

Szerda este az Atletico a Real Madriddal találkozik a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében a szaúd-arábiai Rijádban. Ha továbbjutnak, az Osasuna vagy a Barcelona valamelyikével találkoznak majd a vasárnapi döntőben. A Király-kupa sorsolása azonban további izgalmakat ígér, mivel a városi riválisok pontosan egy héttel később a Metropolitanóban fog ismét összecsapni egymással – ugyanez történt tavaly is, amikor az Atlético hosszabbítás után kapott ki 3-1-re a Santiago Bernabeuban.

Az idei három derbit követően a Real Madrid végre hazai pályán léphet majd pályára az Atletico ellen február elején. Ezt követően kevesebb, mint három héttel később az Atletico fogadja majd a királyiakat a szezon második bajnoki derbijükön.



Atletico Madrid v Real Madrid - 10/01/24 (N - SS)



Atletico Madrid v Real Madrid - 17/01/24 (CdR)



Real Madrid v Atletico Madrid - 03-04/02/24 (LL)



It's set to be a fun four weeks. pic.twitter.com/Zsu69LeGk6