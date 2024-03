A Barcelona komoly csapást szenvedett a szezon hátralévő részére, miután már korábban elvesztették Gavit és Alejandro Balde-t, most pedig úgy tűnik, hogy ugyanez a sors vár Pedrire is, aki vasárnap az Athletic Bilbao ellen sérült meg ismét.

Az első hírek szerint Pedri 5-6 hétre esne ki a problémával, amit a Barcelona úgy döntött, hogy nem műtéttel orvosol, hanem inkább a konzervatív kezelést választja. Ez az időkeret azonban a legjobb esetben is a legrosszabb forgatókönyv volt, és most úgy néz ki, hogy ez a legrosszabb valóra vált.

Ahogy arról a Bar Canaletes már beszámolt, a Barcelona nem számít arra, hogy Pedri ebben a szezonban még egyszer pályára léphet, mivel a sérülésével kapcsolatban rendkívüli óvatossággal járnak el. Ráadásul minden valószínűséggel a nyári Európa-bajnokságot is kihagyná, és valószínű, hogy az olimpiáról is le kell mondania a 21 éves játékosnak.

Pedri is not expected until next season and it's likely that he will not go to EURO 2024 either. An attempt will be made to convince the midfielder to undergo surgery. @BarCanaletes pic.twitter.com/TCwRJwxO6t