A Spanyol Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy elválnak az útjaik Luis Enriquével.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a spanyol válogatott a legjobb 16 között búcsúzott a világbajnokságtól, azt követően, hogy büntetőpárbajban vereséget szenvedett Marokkótól. A váratlan eredményt követően beindultak a találgatások, hogy ezek után Luis Enrique maradhat-e a posztján.

A Cadena SER pedig nemrég arról számolt be, hogy a spanyol szövetség 48 órán belül bejelentheti szövetségi kapitánya távozását. ezt az információt alátámasztotta a Diario AS is, a Mundo Deportivo pedig arról írt, hogy Enrique hamarosan egyeztetni fog jövőjéről a spanyolok sportigazgatójával, Jose Francisco Molinával.

Nem sokkal később a spanyol szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy a továbbiakban nem Erinque tölti majd be a posztot, majd azt is nyilvánosságra hozta, hogy az eddig az U21-es csapatot vezető Luis de la Fuente veszi át a helyét.

OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

Borítókép: Koji Watanabe/Getty Image