A spanyol élvonal, a La Liga bizonyult az elmúlt évtized legerősebb nemzeti futballbajnokságának a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) értékelése alapján.

Az IFFHS csütörtökön közzétett listáján, amely az éves sorrendek összesítése alapján készült, egyértelműen került az élre a spanyol első osztály pontvadászata, amely a tíz közül kilenc esztendőben is a legjobbnak bizonyult 2011 és 2020 között. Második lett az angol bajnokság, a Premier League, s harmadik a brazil Série A. A PL egyszer, 2019-ben tudta megelőzni a La Ligát.



A top 10-be a brazil mellett további három dél-amerikai - az argentin, a kolumbiai és a paraguayi - nemzeti bajnokság fért be, a kontinentális összevetésben azonban Európa az első, amelynek 14 nemzeti bajnoksága is ott van a legerősebb húsz között.



Az IFFHS negyven ország bajnokságát rangsoroló listájára nem került fel a magyar NB I.



A futball-ligák erősorrendje a 2011. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban az IFFHS-nél:



1. Spanyolország 11 988 pont

2. Anglia 10 498

3. Brazília 9 851

4. Olaszország 9 787,5

5. Németország 9 118

6. Argentína 8 639

7. Franciaország 8 594

8. Kolumbia 7 672

9. Portugália 7 217

10. Paraguay 6 922,5

