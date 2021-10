Az Inter meg akar szabadulni Alexis Sáncheztől. A jelentések szerint Rayo Vallecano, Valencia és a Real Betis érdeklődik a csatár iránt.

Az elmúlt napokban több olasz média is beszámolt arról, hogy a 32 éves Alexis Sánchez januárban távozhat az Intertől. A spanyol AS, amely az olasz Gazzetta dello Sportra hivatkozik, azt írja, hogy a spanyol bajnokságból több klub is érdeklődik az egykori Barcelona játékosa iránt.



Fotó: marca.com

Egyikük Rayo Vallecano, akik nemrég szerződtették a 35 éves Ramadel Falcaót. Rayo Vallecano újonc a topligában, és remekül kezdte a szezont. A csapat jelenleg a hatodik a La Ligában. Falcao és Sánchez 14 éve együtt játszottak az Argentin River Plate-ben, és most újra találkozhatnak.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: inter.it