A Real Madrid walesi sztárja, Gareth Bale a magyarok elleni kedd esti siker után egy zászlót lengetett, amin az állt: "Wales, golf, Madrid - Ebben a sorrendben". A spanyolok nem vették jó szemmel a tréfának szánt ünneplést, ezért most áll a bál Madridban.



Bale két gólpasszal segítette a walesi csapatot a magyar válogatott ellen, majd így ünnepelt társaival a lefújás után.



A madridi szurkolók már korábban is a nem tetszésüket fejezték ki, hogy a walesi támadó hazája válogatottját fontosabbnak tartja, sőt mi több a golf is előkelőbb helyen áll számára, mint a királyi klub, ahol október eleje óta pályára sem lépett.



"A válogatottban szerepelni olyan, mintha a haverokkal fociznék vasárnap délután. Ugyanazt a nyelvet beszéljük, sokkal kényelmesebben érzem magam és izgalmasabb is a válogatottban szerepelni" - mondta korábban Bale.

Gareth Bale says he has more excitement playing for Wales than for Real Madrid #Bale #Wales #RMCF #RealMadrid pic.twitter.com/fVaT25ky3H