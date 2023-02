„Azért nem igazoltunk, mert nem volt rá szükség. Ha jól tervezel, nem kell a piacon keresgélned!” – mondta Carlo Ancelotti február elején arra kérdésre felelve, hogy miért nem mozgolódott a piacon a Real Madrid januárban.

A mondat lényege annyi, hogy ha időben és egy hosszútávú stratégia mentén építed a csapatod, akkor nem szükséges nagy pénzeket költened játékosokra, mivel te magad neveled ki őket.

A Real Madrid az utóbbi évtizedekben remekül alakította át alapfelfogását, mára pedig az egyik legjobban és legokosabban építkező csapat lett Európában.

Néha azonban, ahogy a Marca is írja, szükséges újabb nevek hozatala a csapatba, most is ez a helyzet, méghozzá négy poszton: balhátvéd, jobbhátvéd, középső középpályás és csatár.

A lap a „Big Data”, azaz az összes rendelkezésre álló adat segítségét hívta arra, hogy célpontokat válasszon a királyi gárda számára. Nem is kell messzire mennünk, ugyanis a balhátvéd posztján előkerült a roppant tehetséges magyar védő, Kerkez Milos neve is.

Milost a lap az egyik legizgalmasabb csiszolatlan balhátvédként jelöli meg a piacon. A 19 éves magyar szerintük személyiségében tökéletesen passzolna a habfehérekhez, emellett remekül együtt tudna működni Viniciussal is.

Kerkezt a Rayo Vallecanóban játszó Fran Garciával hasonlították össze, aki a spanyol foci egyik legnagyobb ígérete. A statisztikákból jól látszik, hogy a magyar fiút sokkal sokoldalúbbnak és kiegyensúlyozottabbnak ítélték meg.



Kép: marca.com

A Marca arra is kitért, hogy Kerkez Mendy távozása esetén jól mutatna a Alaba és Camavinga mellett/mögött a királyi gárda védelmében.

A lista komolyságát jelzi, hogy más pozíciókon olyan nevek kerültek elő a cikkben, mint Reece James, Endrick, vagy a vb-döntőben szereplő Kolo Muani vagy Mac Allister.

Fotó: ANP via Getty Images