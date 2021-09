Luuk de Jong az FC Barcelona labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A katalán klub honlapján jelentette be, hogy a Sevillától egy évre kölcsönbe megszerezte a 31 éves holland válogatott csatárt.

Hozzátették: a szezon során teljes egészében ők állják a fizetését, illetve egy év elteltével lehetőségük van a játékjog végleges megszerzésére.



A támadó a De Graafschap, a Twente, a Mönchengladbach, a Newcastle United, a PSV és a legutóbbi két idényben a Sevilla gárdájában szerepelt. Az eindhoveni klubnál 204 tétmérkőzésen 122 gólt szerzett, a 2018/19-es bajnoki szezonban 28 góllal a liga gólkirálya volt. A Sevillában 69 bajnoki találkozón lépett pályára, tíz gól és két gólpassz fűződik a nevéhez. A támadó négyszeres holland bajnok, a Sevillával 2020-ban Európa-ligát nyert. A holland válogatottban 2011 februárjában mutatkozott be, és 38 alkalommal lépett pályára. Tagja volt annak a holland nemzeti csapatnak, amely döntős volt az UEFA Nemzetek Liga első kiírásában, a gárda szövetségi kapitánya a Barcelona mostani vezetőedzője, Ronald Koeman volt.

Agreement with Sevilla for the loan of Luuk de Jong! Welcome, @LuukdeJong9! #DeJongCuler