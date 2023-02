A szenvedélyes argentin edző második alkalommal vezeti az andalúzokat. Visszatérésekor feladataként azt kapta, hogy húzza ki a gödörből a csapatot, akik rohamtempóban száguldottak a tabella vége felé.



A csapat most a 12. helyen áll, hét pontra az európai kvalifikációs helyektől és három pontra a kiesőzónától.

Sampaoli érkezésével játékban fejlődött a Sevilla, ennek köszönhetően az EL-ben sikerült is bejutniuk a nyolcaddöntőbe.

A Football-Espana értesülései szerint azonban a klub döntéshozói és a menedzser egyetértenek abban, hogy a szezon végén távoznia kell a mesternek.

Ennek oka az, hogy a nyári átigazolási szezonban rekordkevés elköltendő átigazolási keretet használhatnak majd fel, így pedig az argentin nem akarja folytatni.

A Sevilla a hírek szerint már keresi az utódot, legerősebb jelöltjük pedig jelenleg Marcelino Garcia Toral.

Todofichajes claim that Sevilla will bid goodbye to Jorge Sampaoli at the end of the season.



The Argentine does not want to carry on without money to invest in the squad. pic.twitter.com/d1kyLarJNh