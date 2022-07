A Barcelona nehéz anyagi helyzete ellenére ezen a nyáron több nagy üzletet is nyélbe ütött, emiatt pedig több rivális klub is aggodalmát fejtette ki. Joan Laporta nemrég ezekre reagált.



A katalánok elnöke egy manhattani rendezvényen lépett fel, ahol kifejtette, továbbra is kiáll a klub átigazolási terve mellett, majd az őt bíráló Julian Nagelsmannak is üzent.



"Amit kérnék, az az, hogy a (Bayern München) nézze meg az utalást a bankszámláján. Sok pénzt kaptak Lewandowski átigazolásáért. Mindenkit tisztelek, és nem avatkozom bele mások pénzügyeibe” – jelentette ki.



Laporta a többi őt kritizáló klubbal kapcsolatban is kritikus volt más klubokkal szemben, akik úgy kommentálják a Barcelona pénzügyi helyzetét, hogy nem rendelkeztek megfelelő információval a problémáikról.



"Értem, hogy talán azt gondolták, hogy nem tudjuk megcsinálni, de nem mérték fel Barcelona erejét és az új testület lendületét.”



"A hiányos tudás, a klubunkkal kapcsolatos információk hiánya. Az eszközeink nagyon megerősítették a klubot. Már lapoztunk. A Barcelona több mint 120 éves múltra tekint vissza, és nagy értékű vagyonnal rendelkezik. Ez az érték sokkal magasabb, mint más klubok vagyona, amelyeknek megvan a maga értéke."



„A tévés jogokért 25 évre, és nem 50-re - ahogy mások javasolták - 667 és fél millió eurót kaptunk, értik?"



"Szóval jó munkát végzünk. Jobban szerettem volna, ha nem kellett volna megtennem, de meg kellett tennem, mert szükség volt rá, és a futball nem vár. Szerencsére a Barcelona szurkolói jól megszokták, és a mi igényeink magasabbak, mint másoké."



"Több mint 400 millió rajongónk van, akik többet követelnek tőlünk, mint mások. Mindenki tudja, mit kell tennie, és ha én nem avatkozom bele mások tevékenységébe, megkérném őket, hogy ne avatkozzanak bele abba, amit csinálunk."



"Meg fogunk mérkőzni a pályán, és meglátjuk, ki dolgozott keményebben és jobban. Nem vitatkozás szándékával mondom ezt, hanem, hogy inkább amiatt aggódjanak, amit csinálnak."

Borítókép: Michael Reaves/Getty Images