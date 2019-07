Korábban megírtuk, hogy Zinédine Zidane, a madridiak vezetőedzője a Bayern München ellen 3:1-re elveszített mérkőzést követő sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy a klub jelenleg is a walesi Gareth Bale eladásán dolgozik.

A Real Madrid több klubnak is felajánlotta Bale szolgálatait, de a Bayernnek, a Manchester Unitednek, az Internek és a Tottenhamnek sem kellett a szélső. A Mundo Deportivo még egy olyan hírrel is előállt, hogy Florentino Perez a királyi gárda első embere a Paris Saint-Germain-t is megkereste és felajánlotta Bale-t, plusz 90 millió eurót a brazil támadóért, Neymarért cseréb e.



A játékos a madridiak legjobban kereső labdarúgója (17 millió euró + bónuszok), nem szeretne lejjebb csúszni a bérlistán, azonban ezt egyik európai klub sem szívesen fizeti ki a nem éppen bomba formában lévő támadónak.

Éppen ezért Gareth Bale minden bizonnyal Kínában folytatja, ahol két neves csapat, a Jiangsu Suning és a Beijing Guoan is készen áll a kínai liga legjobban fizetett játékosává tenni a támadót, évi 24 millió euróval.

Bélyegkép: Quality Sport Images/Getty Images