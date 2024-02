A Real Madrid vasárnap majdnem pontot veszített a Sevilla ellen, hiszen Carlo Ancelotti csapata csak a 81-dik percben szerezte meg a mérkőzés egyetlen gólját a Santiago Bernabeuban, amivel bebiztosította, és megőrizte hatpontos előnyét a Gironával szemben a La Liga tabellájának az élén.

A Real Madrid már korábban vezethetett volna, amikor Lucas Vazquez talált a hálóba, de a gólt a VAR érvénytelenítette, mert Nacho Fernandez szabálytalanságot követett el Youssef En-Nesyri ellen.

Ahogy arról a Diario AS beszámolt, a Video Assistant Referee rendszer 2018-as bevezetése óta ez a 27-dik alkalom, hogy a Real Madrid gólját érvénytelenítették a La Ligában.

Most goals disallowed by VAR since it’s introduction in La Liga:



1. Real Madrid — 27 GOALS

2. Sevilla — 16 goals

3. Atlético Madrid — 14 goals

4. Valencia — 14 goals

5. Real Sociedad — 13 goals

6. Celta de Vigo — 12 goals @2010MisterChip #rmalive pic.twitter.com/ZjhAoiBi8C