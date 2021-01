A Marca szerint már a szerződéstervezetről tárgyalnak a Real Madrid vezetői és David Alaba menedzserei, így egészen közel került a Bayern München 75-szörös osztrák válogatott labdarúgója ahhoz, hogy a spanyol csapatban folytassa pályafutását.

A spanyol sportnapilap szerint a klubváltás ugyanakkor nem a téli átigazolási időszakban, hanem nyáron valósulhat meg, amikor a 28 éves osztrák hátvéd szerződése lejár, és szabadon távozhat a Bajnokok Ligája-címvédő német együttestől.

