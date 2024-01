A Real Madridnál „aranyszabály”, hogy 30 év feletti játékosnak nem kínálnak egy évnél hosszabb időre szerződést. Anno Sergio Ramos távozásához is ez vezetett, ugyanis a védő nem volt hajlandó elfogadni, hogy nem kaphat kétéves szerződést.



A 34 éves Toni Kroos esetében ugyanez a helyzet, tavaly hosszabbítottak vele, de csak az idei szezon végéig, így nyáron megint lejár a kontraktusa.

A Cadena SER szerint azonban a királyiak úgy döntöttek, hogy újabb egy évre szerződést kínálnak a németnek. Kroos az egyik legjobbja a csapatnak idén, és várhatóan a nyári eb-n is kulcsszerepet kap majd a válogatottnál.

Amennyiben Kroos elfogadja a felkínált szerződést, a Real Madrid nem igazol a középpályára a nyáron.

Real Madrid will offer Toni Kroos a new one-year contract until 2025!



(Source: @PacojoSER) pic.twitter.com/WKTKZdu8f3