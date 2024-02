A Real Madrid veteránja, David Alaba az utolsó sérült játékosként térhet vissza elülső keresztszalag-szakadását követően, de a 31 éves játékos reméli, hogy a vártnál hamarabb térhet vissza.

Alaba a hírek szerint a lábadozás alatt szoros barátságot kötött Thibaut Courtois-val, aki szintén ugyanebből a sérülésből lábadozik. Courtois-val ellentétben azonban, aki áprilisban térhet vissza, és aki elmondása szerint nem lesz megfelelő formában az Eb-re Belgiummal, Alaba azonban nem mond le a nyár eleji kontinensviadalról.

Az osztrák csapatkapitány mindenáron vissza akar térni válogatottbeli csapattársaihoz az Eb-selejtezőkre a szomszédos Németországban. A Relevo szerint Alaba nagyon keményen dolgozik, sok órát tölt a medencében, hogy erősítse az izmait. Eredetileg kihúzták az Eb-ről, és a szereplése még mindig „csodának" számítana, azonban Alaba mindent bele fog adni.

