Sajtóhírek szerint Marco Asensio készen áll arra, hogy fontolóra vegye a Barcelona ajánlatát.



A Real Madrid úgy fordul rá a szezon hátralévő részére, hogy számos játékosával még nem egyeztetett az esetleges hosszabbításról. Közéjük tartozik Marco Asensio is, akinek négy hónap múlva lejár a szerződése.



A bizonytalanságban élő spanyol állítólag készen áll arra, hogy meghalhassa a Barcelona ajánlatát. A Sport cikke szerint az Asensio iránt már szeptemberen is érdeklődő katalánok újból ajánlatot tennének a játékosnak.



A lap kitér arra is, hogy a Barcelona számára gazdasági szempontból is jó döntés lenne Assensio, mivel ingyenes átigazolással írhatna alá a klubhoz.

A gránátvörös-kékek egyébként már 18 éves korában is megpróbálták szerződtetni a spanyolt, akkor azonban a Királyi Gárda nyerte a „kötélhúzást”.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images