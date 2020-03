A koronavírus-járvány ugyan megállította a labdarúgást, de a háttérben zajló események továbbra is zajlanak. Pont így van ez a Real Madrid háza táján is, ahol már azt tervezi Zinédine Zidane és Florentino Pérez hogyan is szabadul meg a nyáron Gareth Bale-től.

A Királyi Gárda mindenképpen szeretne megvállni a walesi szupersztárjuktól, viszont azzal is tisztában vannak, hogy ez egyáltalán nem lesz egyszerű feladat. Tavaly nyáron már nagyon közel volt a távozáshoz Bale, azonban az utolsó pillanatban meghiúsult a Kínába való szerződése a futballistának.

Zidane ezt követően még egy utolsó lehetőséget igyekezett biztosítani a 30 esztendős játékosnak, aki egyáltalán nem tud élni azzal. Bale rengeteg sérüléssel bajlódik folyamatosan, emellett a motivációja sem igazán kiemelkedő. Utoljára szeptemberben tudott eredményes lenni, ami valljuk be egy támadótól borzalmas statisztika. Összesen 18 mérkőzésen lépett pályára, s csak három találkozón játszott 2020-ban.

Bale-t viszont ez az egész herce-hurca hidegen hagyja, és inkább foglalkozik a pályán kívüli üzleti életére, ahol épp most vásárolt egy cardiffi étteremben tulajdonrészt. A klub viszont döntött, és akár ingyen is elengedné a walesi focistát, akinek fizetése nagyon magas, és fölösleges fenntartani ilyen teljesítmény mellett. Ami még problémát okoz, hogy egy topklub sem szeretné megvásárolni.

Egyre valószínűbb tehát, hogy nem sokáig látjuk Gareth Bale-t már Real Madrid mezben. Az viszont nagy kérdés, hogy vajon hol köt ki? Kína? MLS?

