A Real Madrid 3-1-re legyőzte az FC Barcelonát a spanyol bajnokság 9. fordulójának rangadóján.

A mérkőzés folyamán a katalánok jutottak először lehetőséghez, ám nem tudták gólra váltani azt. Az első találatnak végül a hazaiak örülhettek, akik a 12. percben Karim Benzema révén megszerezték a vezetést. Alig több mint 10 perccel később a Barcelona egyenlíthetett volna, ám Raphinha Robert Lewandowskinak szánt passza kissé hosszúra sikerült. A 35. percben aztán ismét a Real Madridnak jött ki a lépés, Federico Valverde 2-0-ra alakította az állást.



A második játékrészben megint Benzema villant nagyot, igaz les miatt gólját érvénytelenítették. Ezt követően a túloldalon Lewandowski és Ansu Fati is próbálkozott, ám találat egyik helyzetből sem lett. A 83. percben az Ansu Fati, Ferran Torres duó együttműködéséből megszületett a katalánok első gólja. A végjáték így akár szorossá is válhatott volna, azonban végül a Real Madrid talált be még egyszer. A hazaiak harmadik gólját Rodrygo szerezte, tizenegyesből.

A Barcelonának ezzel megszakadt idei veretlenségi sorozata, míg a Real Madrid megőrizte azt és ezzel átvette a vezetést a tabellán.





Borítókép: GettyImages