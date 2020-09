A Real Madrid még a nyári átigazolási időszakban túl akar adni walesi labdarúgóján, Gareth Bale-en, aki iránt a Manchester United érdeklődik, bár hivatalos ajánlatot még nem tett érte - írja a Mundo Deportivo.

A spanyol klub régóta szabadulni kíván Bale-től, már csak azért is, mert Zinédine Zidane vezetőedző jó ideje nem számít a játékosra, aki jelenleg is külön edz a csapattársaitól.



A madridiakhoz 2013-ban a Tottenham Hotspurtől érkezett walesi támadó szerződése csak 2022-ben jár le, miközben hetente körülbelül 660 ezer eurót kap, és a Mundo Deportivo című katalán sportlap szerint éppen ez az egyik nehézség, ami miatt nehéz távozásra bírni. Tudniillik amennyire vonzó lehet alacsony eladási ára, vagyis hogy ezen a szinten kevés pénzért megszerezhető, annyira gondot jelent igen magas fizetése.



Bale a spanyol bajnoki címet az FC Barcelonától elragadó Realban a legutóbbi szezonban csupán 16 mérkőzésen jutott szóhoz, akkor is rendre csereként, s mindössze két gólt szerzett.



Borítókép: Joosep Martinson/Getty Images