A Real Madrid három játékost is kölcsönadott az első csapatból. Antonio Blanco, Reinier Jesús és Brahim Díaz személyében. Közülük az utóbbi az, akinek a legnagyobb a piaci értéke, és akit a legjobban figyelnek.

Brahim jövője már tavaly nyáron is téma volt, de Ancelotti és stábja úgy döntött, hogy jobb, ha a Milanban folytatja a fejlődését, amellyel az előző szezonban olasz bajnokságot nyert. A Diario AS értesülései szerint a Real Madrid nagyon is figyeli kölcsönben játszó játékosát. Ez a másfél év "rossoneróként" nagyon jót tett neki. Ebben a szezonban 17 mérkőzésen négy gólja és egy asszisztja van. Az előző szezonban négy góllal és négy assziszttal zárt, így a fejlődése figyelemre méltó.

Piaci értéke a Transfermarkt szerint 20 millió euró, és a Milan már meg is kezdte a tárgyalásokat, hogy megpróbálja szerződtetni őt még a kölcsönszerződésének lejárta előtt. Rodrygo, Vinicius, Asensio vagy Hazard helyére Brahim útja kikövezhető, főleg, ha Eden Hazard jövő nyáron elhagyja a Real Madridot.

Borítókép: Pier Marco Tacca/AC Milan a Getty Images