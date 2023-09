A Real Madrid kétségtelenül hatalmasat fogott Jude Bellingham leigazolásával, az angol jobban illik a csapatba, mint bárki gondolta volna, és a sok hiányzó miatt egyből kulcsszerep hárult rá.



A Marca írt arról, hogy a királyi gárda akadémiáján már pallérozódik Bellingham utódja, aki nem más, mint Nico Paz.

Paz rohamos ütemben fejlődik Raúl kezei alatt, 10-es mezszámmal a hátán hétről hétre varázsol a királyiak utánpótlás-csapatában, eddig két meccsen két gólt és egy gólpasszt elérve.

Nico Paznak több Bellinghamhez hasonló tulajdonsága van, itt gondolhatunk a remek helyezkedésre, a fizikumára és a gólszerzési képességeire is.

A játékost Ancelotti is folyamatosan figyeli, illetve több játékos is dicsérte már az első csapatból, legutóbb Toni Kroos és Aurelien Tchouameni szájából lehetett hasonlókat hallani.

Paz az argentin felnőttválogatott radarján is rajta van, a 19. életévét pénteken töltő játékost pedig Ancelotti is rendszeresen forgatja a nagycsapat edzésén.

66' GOLAZOOOOOOOOOOOOO NICO PAZ!!!!!!!! Amazing shot. His 2nd goal of the game.



Assist from Theo Zidane.



ANTEQUERA 1-2 CASTILLA!!!!!!!!! pic.twitter.com/UnN0bhuIZr