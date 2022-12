A Real Madrid már nem ragaszkodik foggal-körömmel Erling Haaland szerződtetéséhez, inkább a brazil „csodagyereket” szerezné meg.



A 22 éves norvég, Erling Haaland 2022 nyarán igazolt a Manchester Cityhez. Bár a sztárjátékos 2027-ig kötelezte el magát az angolokhoz, sajtóhírek szerint egy kivásárlási záradék nyomán akár már 2024-ben megszerezhetik őt az érdeklődők. Az Athletic információi alapján a norvég kivásárlási ára 200 millió euró lesz, ám ez az összeg 2024 nyarától minden évben csökkeni fog majd.



Korábban napvilágot láttak olyan hírek, hogy a Real Madrid élne a lehetőséggel és szerződtetné a tehetséget Karim Benzema helyére, most azonban úgy tűnik a Királyi Gárdánál megváltoztak az elképzelések.



A spanyol Marca azt írja, hogy a Real Madrid már nem tervezi a norvég szerződtetését a játékos egekbe szökő fizetése, és sérülékenysége miatt. A lap szerint a spanyolok inkább a Haalanddal egy poszton játszó, 16 éves Endrick megszerzésén dolgoznának.



A hírek alapján a Real Madrid már tárgyalásokat kezdett Palmeirasszal, és akár 60 millió eurót is fizethet Endrickért, aki csak 2024 nyarán igazolhat el Európába, amikor nagykorú lesz. A Real Madridnak azonban nem lesz könnyű dolga mivel a fiatal tehetséget a Paris Saint-Germain és a Chelsea is szeretné leigazolni.

Borítókép: Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC a Getty Images