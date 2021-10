Marco Asensiónak nem sikerült meggyőznie Carlo Ancelottit arról, hogy befér a kezdő tizenegybe. Sajtóinformációk szerint a Real Madrid készen áll rá, hogy eladja a spanyolt.

A 25 éves támadójátékos a térdsérülése után már nem a régi, így a válogatottban és a Real Madridban is elveszítette a pozícióját. Az idei szezonban tízszer lépett pályára klubszínekben és bár három gólt szerzett, mindössze háromszor fért be a kezdőcsapatba.



Az El Nacional most azt írja, Florentino Pérez elnök úgy érzi, hogy fel kell áldoznia Asensiót, miután Carlo Ancelotti zöld utat adott a játékos eladására.

Asensiónak nem sikerült meggyőznie Ancelottit, a Real Madrid elnöke pedig fél attól, hogy 2023-ig nagyot zuhan a játékos piaci értéke.

Nem titok, hogy Asensio Pérez nagy kedvence. De az elnök elsősorban üzletember, és a jelentések szerint rájött, hogy ideje eladni.

A 25 éves játékost korábban olyan klubokkal hozták kapcsolatba, mint a Milan, a Juventus, az Arsenal, a Tottenham, a Liverpool és a Manchester United.

