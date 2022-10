A Real Madrid közel áll ahhoz, hogy a következő két szezonra is megtartsa sztárcsatárát, Karim Benzemát.

Az olasz átigazolási guru, Fabrizio Romano értesülései szerint Benzema 2024-ig szóló új szerződést ír alá a Real Madriddal, egy évvel meghosszabbítva jelenlegi szerződését. Benzema így szerződése lejártakor 36 éves lesz. Bár Luka Modriccsal együtt mindenképpen azt bizonyítja, hogy újradefiniálják, mire képes az elit futballista a harmincas évei közepén. Lehet, hogy ez lesz az utolsó szerződése Madridban.

Real Madrid are set to complete the agreement with Karim Benzema to extend his contract until June 2024. #RealMadrid



Real expect Benzema to be Ballon d’Or winner — also celebrating his incredible year with new contract. pic.twitter.com/HUT0cd0AdZ