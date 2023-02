A Real Madrid igazgatósági tagja szerint nem zárható ki, hogy Kylian Mbappé átigazol hozzájuk.



2022 nyarán sokáig úgy tűnt, hogy a Real Madrid leigazolja Kylian Mbappét, akinek éppen akkor járt le a szerződése a PSG-nél. Hosszas huzavona után a francia végül maradt a párizsiaknál. Bár Mbappé új szerződése 2025-ig szól, számos hír szerint a játékos már megbánta döntését.

Ennek kapcsán a francia nevét már többször újra szóba hozták a Királyi Gárdával kapcsolatban. A helyzetről most a madridiak igazgatósági tagja, Catalina Minarro is megszólalt. Az MD szerint a Minarro elismerte, hogy a klub elnöke Florentino Pérez továbbra is érdeklődik Mbappé iránt.



„Florentinóval nem zárnék ki semmit. Ha jönnie kell, és megfelel a klub kritériumainak, akkor jönni fog. Ha nem, akkor ő nem jön, mások meg igen” – fejtette ki.

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images