A koronavírus-járávny miatt megállt az egész futball Európában. A Real Madrid viszont ezt az időt arra próbálja felhasználni, hogy megtervezze a nyári átigazolásait.

A Királyi Gárda mérlegelte az elmúlt hónapok történéseit, és arra jutottak, hogy a nyár folyamán csatárposzton muszáj lesz erősíteniük. Karim Benzema hiába kezdte a szezont elképesztő formában, az elmúlt időben ő sem ontja a gólokat. A cseréjének szánt Luka Jovic, pedig még mindig nem találja a helyét a csapatban.



Fotó: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

A Marca értesülései szerint Erling Haaland az elsődleges célpont, őt követi Lautaro Martinez és Timo Werner. Nem titok, hogy Kylian Mbappé szerződtetése az álom, de a PSG támadóját már a nyáron megszerezni egyenlő a lehetetlen küldetéssel. Leghamarabb 2021-ben látnak rá esélyt, hogy mozdítható lesz a francia támadó. Neymar szintén egy opció lehetne, de a klub nem gondolja, hogy a brazil klasszis viselkedése illeszkedne a jelenlegi Real Madrid öltözőjébe.



Fotó: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

A Real Madrid választásait korlátozza az is, hogy a csapatban már három EU-n kívüli játékos is szerepel: Vinícius Junior, Rodrygo Goes és Éder Militao személyében. Reiner Jesus is ebbe a listába tartozik, csak ő még a Castilla csapatát erősíti. Mindent egybevetve Haaland válhat tehát befutóvá a Real Madrid számára. A jelenlegi 75 millió eurós kivásárlási ára minden bizonnyal esni fog a labdarúgás szüneteltetése után. Mellette Lautaro kap még nagyobb figyelmet a spanyol klubtól, ám ő jelenleg még nem EU-állampolgár, és legkorábban 2021 januárjában szerezheti meg azt.

Forrás: marca.com

Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images