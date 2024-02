Úgy tűnik, a Real Madrid a Lille csodagyerekét, Leny Yorót jelölte meg, mint erősítés a középső védelembe, és máris lépéseket tesznek az üzlet nyári megkötése érdekében.

A sérülésekkel sújtott szezon után, és mivel Antonio Rüdiger és David Alaba már betöltötte a harmincat, a Real Madridnál úgy döntöttek, hogy egy évvel korábban befektetnek egy középső védőbe.

Eredetileg 2025-ben döntöttek volna erről, amikor Rüdiger és Alaba szerződéséből már csak egy év lenne hátra, de Eder Militao és Alaba sérülése arra ösztönözte a madridiakat, hogy előrehozzák ezeket a terveket.

A Real Madrid egyébként a Sporting CP-s Goncalo Inacio és a Benfica-s Antonio Silva opcióit is szemügyre vette, de úgy tűnik, hogy a legjobban Yoro illik a terveikhez. A hét elején a Football España arról számolt be, hogy a Real Madrid már egy ideje figyeli Yorót, és hogy a Lille több, mint 60 millió eurót kér a fiatal játékosért.

JUST IN: Real Madrid’s interest in Leny Yoro is starting to be more concrete.



The player knows about Madrid’s interest & has been asked to not renew with Lille & put pressure to lower the club’s demands. @jfelixdiaz pic.twitter.com/M33MgBO9UW