A The Telegraph vizsgálata szerint a Real Madrid a 2021/22-es szezonban egy egészen elképesztő, 122 milliónyi kiadást rejtegetett a pénzügyi beszámolójából, hogy nyereségesebbnek tűnjön a klub, így nagyobb mozgásterük legyen a piacon.



A lap szerint a Real Madrid egyáltalán nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni a beszámolóját, amivel megszegte a La Liga pénzügyi szabályait.

Jelenleg azonban minden szem a Barcelonára szegeződik, így a királyiaknak sikerülhetett jól elrejteni a problémákat.

Kérdéses, hogy egy ekkora klub ténylegesen képes arra, hogy egy ekkora összeget „elpárologtatnak”, így egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni a Telegraph vádjait.

EXCL Real Madrid finances: €122 million costs unexplained in latest results. UEFA FFP regulations tested by new financing arrangements https://t.co/uewhmSuirV