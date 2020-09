A Real Madridnál már a jövőt tervezik, éppen ezért három fiatal sztár megszerzésén dolgoznak, akikért jövő nyáron nem kevesebb, mint 342 millió dollárt sem sajnálna kifizetni a klubvezetés.



Az ABC információi szerint a spanyol gigász jövő nyáron óriási költekezéseket tervez, ugyanis Florentino Pérez elnök kívánságlistáján szerepel az idei Bajnokok Ligája döntős PSG fiatal támadója, Kylian Mbappé, a Borussia Dortmund norvég gólgépe, Erling Haaland és a Rennes sztárja, Eduardo Camavinga.



A francia világbajnokot már egy ideje egy lapon emlegetik a Real Madriddal, a távozásáról szóló pletykákat pedig felerősíti az a tény, miszerint már többször is visszautasította jelenlegi klubja, a Paris Saint-Germain szerződéshosszabbítási ajánlatát. A 21 éves játékos kontraktusa jövő nyáron jár le a francia együttesnél.



A francia szövetség információi szerint a 21 éves játékos hétfőn kikerült a válogatott keretéből koronavírus fertőzés miatt. A francia válogatott kedd este Horvátországgal találkozik a Nemzetek Ligájában.

Kylian Mbappé will miss the game against Croatia. His COVID-19 test - carried out by UEFA this morning - was positive, and he was isolated from the rest of the squad. pic.twitter.com/raCQsopF3R