A Real Madrid korábbi támadója, Alvaro Benito nem hiszi, hogy a közeljövőben akkora tehetségek kerülhetnének ki a Real Madrid akadémiájáról, mint a nagy riválisnál remeklő Gavi.

A volt játékos a Szuperkupa meccsen látottak után nyilatkozott a Cadena SER-nek, cseppet bórúlátóan:

„Jelenleg nem látok olyan játékost a Real Madrid utánpótlásában, aki akkora potenciállal rendelkezne, mint Gavi.”



„A legjobbak, mint Arribas, jó kiegészítőjátékosokká válhatnak majd. Fontos azonban, hogy ez a dolog nem fehér és fekete, bármi előfordulhat.”

