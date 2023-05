A Barcelona vasárnap este ünnepelte a bajnoki győzelmét, és szokatlanul kevés részlet és felvétel szivárgott ki az ünneplésükről, miután elhagyták a klub létesítményeit. Az első információk a vasárnap esti bohóckodásukról láttak napvilágot, amelyekben nem más, mint Neymar Junior is érintett.

Neymar Jr. celebrated in the same club as Barça last night. @gerardromero

Gerard Romero szerint a Paris Saint-Germain labdarúgója meghívott vendégként volt jelen abban a szórakozóhelyen, ahol a Barcelona vasárnap este ünnepelt. A brazil jelenleg műtétje után lábadozik a PSG-nél, és jelenleg nem vesz részt az edzéseken. Abból a keretből, amikor Neymar távozott még Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets és Sergi Roberto maradt.

After the first celebrations last night, the players went straight to a nightclub, while the technical staff met with the board of directors in a restaurant. @fansjavimiguel