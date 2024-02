A Paris Saint-Germain kulcsfontosságú kérést intéz Kylian Mbappéhoz, aki egyre közelebb kerül a Real Madridba való csatlakozáshoz.

A három fél között régóta húzódó saga úgy tűnik, hogy 2024-ben a történet lezárása felé halad, Mbappé pedig egyre inkább távolodik Párizstól.

A Le Parisien és az ESPN közös értesülései szerint Mbappé meghozta a döntését, és elfogadja a Real Madrid ajánlatát és a spanyol fővárosba költözik a nyáron.

BREAKING: Kylian Mbappe has decided to join Real Madrid once his contract with PSG expires this summer, sources confirmed to ESPN. pic.twitter.com/CvmN5Zs5eL