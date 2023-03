Sajtóhírek szerint két kulcsfontosságú szponzor is szerződést akar bontani a La Ligával.



A spanyol futballban majdnem napi szinten kerülnek elő a pénzügyek. Ebből a szempontból az utóbbi időben a Barcelona került reflektorfénybe, amely a pénzügyi Fair Play szabályai miatt annak ellenére sem tudott új játékost szerződtetni, hogy januárban elküldte Memphis Depayt és Hector Bellerint. A klub küzdelmei valószínűleg egy darabig eltartanak majd, most azonban úgy tűnik, az egész liga bajba kerülhet.



Az El Espanol nemrég arról számolt be, hogy a La Liga két főszponzora, a DAZN és a CVC azt fontolgatja, hogy szerződést bont vele.



A La Liga elnöke, Javier Tebas szinte azonnal cáfolta a híreket és támadásba vette az említett lapot.



„Teljesen hamis, hogy a DAZN és a CVC azt fontolgatja, hogy gazdasági és jogi problémák miatt felbontják szerződésüket a La Ligával. Aggasztó, hogy az El Espanolból senki sem vette fel a kapcsolatot a LaLiga-val, hogy szembeállítsa egymással az információkat. Ez a szigor és az újságírói professzionalizmus hiánya” – jelentette ki.



Bár Tebas határozottan tagad, egyelőre nem lehet tudni, hogy melyik félnek van igaza.

