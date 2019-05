Mint arról már beszámoltunk, Neymar visszatérhet az FC Barcelonába. Emiatt pedig rengetegen vették végig azt, mik szólnak az üzlet mellett és mik ellene. A játékos rekordot jelentő 222 millió euróért távozott, amikor a PSG kivásárolta szerződéséből épp akkor, amikor Ernesto Valverde átvette a csapatot, visszaszerezni pedig biztos nem lesz egyszerű.

Pro

1. Jól illene az öltözőbe

Távozásának körülményei ellenére Neymar közeli kapcsolatban maradt a volt társaival. Mind Messivel, mind Suárezzel nagyon közeli barátságot ápol. Neymar Piquehez is nagyon közel áll, ahogy a Camp Nou többi braziljához is. Rafinha a legutóbbi születésnapján is ott volt Párizsban.

A jogi ügyek ellenére Neymar az elnökség néhány tagjának is barátja, beleértve az elnököt, Josep Maria Bartomeut is.

2. Ismeri a klubot, és tudja mit várnak tőle

Neymar pontosan tudja, milyen a Barcelona mezét magára húznia, és ez milyen elvárásokkal jár. Nem lesz problémája beilleszkedni a csapatba, felvenni a stílust, és a klub részének lenni. Gólokat és hihetetlen képességeket hozhat a játékukba, és jól megértik egymást Messivel. Amikor pedig arra van szükség, képes vezérré is válni.

3. Vissza akar térni, és megbánta, hogy távozott

Nem tartott sokáig, hogy Neymar rájöjjön, hibát követett el, amikor a PSG-hez szerződött. Mindössze 10,000 rajongó előtt játszani, és túlzottan kemény ellenfelek ellen, mindeközben folyamtosan vitában állni a társaival, nem felel meg a terveinek. Kihívójuk sem igen akad. Jelenleg pedig a bajnoki rajtról és a BL meccsektől is eltiltott, ahogy a Francia Szuper Kupát is ki kell hagynia.

4. Mbappé átvette a PSG vezetését

A sérülések és az eltiltások miatt Neymar nem tudta megütni azokat a magasságokat, amit vártak tőle a PSG-nél. Ez pedig megnyitotta az utat a csapat szupertehetsége, Kylian Mbappé előtt, hogy vezérré, a csapat arcává váljon. Mbappé a csapat legjobb góllövőjeként zárta az idényt óriási harcban Messivel az Aranycipőért.

Eközben Neymar csupa rossz okból került a címlapokra. Legutóbb mikor elhagyta Párizst és haza utazott Brazíliába edzői engedély nélkül.

5. Készen állhat átvenni Messi szerepét

Neymar 22 évesen érkezett a Camp Nouba a világgal a lábainál. Már akkor is azzal az ötlettel érkezett, hogy idővel átveheti Messi helyét az első csapatnál. Viszont az argentin 27 volt akkor, és semmi nem akadályozta abban, hogy fenntartsa, emelje játékát. Most viszont már 31, és még ha van is 3-4 világklasszis szezon még benne, itt lehet az ideje, hogy Neymar ragyogjon.

A brazil most 27, és együtt vezetheti sikerre a csapatot Messivel. Neymar játéka talán romlott valamelyest, mióta a PSG-hez csatlakozott, de úgy hiszik, a Camp Nouban újra megtalálhatja legjobb formáját.

Kontra

1. Borzasztó a kapcsolat a Barca és a PSG között

A kölcsönös jó kapcsolat a Real Madrid és a francia egyesület között tökéletes kontrasztot ad a katalánokkal ápolt viszonyuknak. Míg a királyiak mindig igyekeznek mielőbb eloszlatni a PSG játékosaival felmerülő pletykákat, a Barca mindig megütközik a Párizsiakkal.

Franciaországban úgy gondolják, több játékosukat is illegális módszerekkel kereste meg a Barca, mielőtt a csapatot felkereste volna. A PSG megszégyenítő veresége ellenük a Bajnokok Ligájában sem segít a helyzeten.

Végül üzleti alapon sem éri meg a franciáknak. A Qatar Foundation és a Qatar Airways 5 éven keresztül szponzorálta a Barcát a QSI-n keresztül, mely a PSG tulajdonosa. Azért sem fogadnák el az üzletet, mert nem akarják az egyik BL ellenfelük erősíteni.

2. Nincs kivásárlási ár Neymar szerződésében

Azzal az emlékezetes 222 millió záradékkal ellentétben, amivel a brazil Franciaországba tudott költözni, most nincs kivásárlási ár a szerződésében, mivel ezt nem teszik kötelezővé a francia bajnokság szabályai. Ez azt jelenti, hogy nincs kerülő út, a PSG-vel kell megegyezni.

3. A második legtöbbet kereső játékos a világon

Neymar 40 millió euró környékén keres évente, ez 3 millió havonta, ez éppen csak Messi keresete alatt van a legjobban keresők közt a világon.

Emellett még 36 milliót keres különböző brazil és katari ügyletekkel. Neymar leigazolása alapjaiban rengetné meg a csapat mostani fizetési struktúráját. Ez lenne az egyik oka annak is, hogy készek lemondani Griezmannról is, aki 17 millió környékén keres szezononként. A jelenlegi tervek szerint egyébként is csökkentenék a fizetéseket, ami nehéz lenne Neymar érkezésével.

4. A hátsó ajtón lépett le Barcelonából

Neymar hazudott az FC Barcelona elnökségének, és elhitette velük a saját történetét utolsó napjaiban. Azt mondta, nem is beszélt a PSG-vel, miközben meg is egyeztek, majd a Barca előszezonjának közepén lelépett. Neymar nem búcsúzott a szurkolóktól sem, és megbocsátásukat még ki kell érdemelnie. A csapat ellen azóta nem játszott még.

A napokban kiírt spanyol szavazások alapján viszont a rajongótábor szívesen látná újra Neymart Barcelonában, és Dembélét is beáldoznák ezért, úgyhogy talán még sincs akkora harag.

5. Perben áll a Barcával

Több jogi ügy is zajlik a brazil és a Barca között. Az egyik ilyen ügy, hogy Neymar apja követeli a hűség bónuszt, amit a hónapokkal a távozása előtt aláírt szerződésébe foglaltak, amiből gyakorlatilag egy napot sem töltött ki. Az idősebb Neymar szerint a klub 30 millió euróval tartozik neki, viszont a katalánok nem hajlandóak fizetni. Ezért beperelte őket. Emellett Barca még mindig perben áll az eredeti Neymar transzfer miatt is, amikor a Santostól érkezett hozzájuk a játékos.

