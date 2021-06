Lyonból az FC Barcelonába igazolt a holland válogatott labdarúgó Memphis Depay.

A katalán klub szombati bejelentése szerint a 27 éves támadó két esztendőre, 2023. június 30-ig írt alá.



Depay 2017 óta erősítette az Olympique Lyont, korábban megfordult a PSV Eindhovenben és a Manchester Unitedben is.



