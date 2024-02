A La Liga vasárnapi játéknapjának legnagyobb összecsapásán és legjobban várt mérkőzésén a Real Madrid fogadta hazai pályán a városi rivális Atletico Madrid együttesét.

A mérkőzés előtt rögtön egy komolyabb csapás érte Carlo Ancelottiék együttesét, ugyanis Vinícius Jr. már a rangadó előtti bemelegítés során sérülést szenvedett, így rögtönzött döntést kellett hoznia az olasz szakembernek, aki végül Brahim Diazt jelölte ki a brazil támadó helyére.

A mérkőzést a Real Madrid kezdte nagyobb lendülettel, érződött, hogy vissza szeretnének vágni a múltkori vereségért.

A korai helyzeteket követően aztán, a mérkőzés 20-dik percében a Vinícius helyére beálló Brahim szerezte meg a vezetést a hazaiak számára.



I’m lost for words, Brahim Diaz so close in getting a Puskas worthy goal pic.twitter.com/6dwbg8VKXJ