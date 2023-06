Lionel Messi szerződése idén nyáron lejárt Párizsban, az argentin klasszis kapcsán rengetegen számítottak arra, hogy visszatér Barcelonába. Ám a dolgok másképp alakultak, a 35 éves világbajnok Amerikába igazolt.



A transzfer kapcsán többen a La Ligát kritizálták. Pedig maga Messi nyilatkozott úgy, hogy azt hallotta, a liga elfogadta a visszatéréséhez szükséges feltételeket. Már csak a Barcának kellett volna játékosokat eladni vagy csökkenteni a fizetéseket. Ezt pedig nem akarta átélni.



Némi hallgatás után megszólalt Javier Tebas, a spanyol bajnokság elnöke is. Tebas számára mindig is az volt a fontos, hogy a klubok az elfogadott szabályok szerint dolgozzanak. Hozzátette, nem lehet kivételezni egyetlen csapattal sem. Azt elismerte, hogy a tavalyihoz képest ugyan jobb a helyzet a katalán együttesnél, de ez még nem ok arra, hogy más elbírálásban részesüljenek.



A ligaelnök kifejtette, 2022. december 22-én hagyták jóvá az új spanyol sporttörvényt, ami a klubok életképességét hivatott növelni, ennek része a szigorúan vett fizetési sapka.



Az egyes klubok fizetési sapkáját a következőképpen számolják ki minden szezonban: a bevételből levonják a nem sporttal kapcsolatos kiadásokat és az esetleges adósságtörlesztéseket. Ez az összeg a Barcelona esetében körülbelül 650 millió euró.





Messi visszatérésével ezt a limitet mindenképp átlépték volna, így a transzfer érdekében Xaviéknak értékesíteni kellett volna néhány labdarúgót.

Borítókép: Oscar J. Barroso / AFP7 via Getty Images