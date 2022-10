A La Liga elnöke, Javier Tebas ismét figyelmeztette a Barcelonát, hogy próbálja meg csökkenteni a bértömegét.



A katalánok 2021 nyarán kerültek nehéz anyagi helyzetbe, ám egy évvel később már számos új igazolást jelentettek be. A Barcelona annak érdekében, hogy új szerzeményeit regisztrálni tudja, számos intézkedést vetett be. Többek között eladta a kereskedelmi és a televíziós jogaik nagy részét. Ezek segítségével végül az összes játékosuk regisztrációját be tudták fejezni, ugyanakkor ez korántsem jelenti azt, hogy minden akadály elhárult előlük.



A La Liga elnöke, Javier Tebas a Mundo Deporti díjátadóján ismét figyelmeztetést küldött a katalán klubnak.



"Ha kiesnek a Bajnokok Ligájából, kevesebb bevételük lesz, de nem fizetnek bónuszokat. Ez nem sokat fog változni. De azok a karok, amelyek ebben a szezonban szolgálták őket, a következőben nem lesznek" - mondta Tebas.



„Tömegesen kell csökkenteniük a bérköltségeiket, melyek nem haladhatják meg az 500 millió eurót. Amennyiben ez nem történik meg, a következő szezonban ismét alkalmazni fogjuk az ¼-es szabályt” – tette hozzá.

Borítókép:Oscar J. Barroso / AFP7 a Getty Images