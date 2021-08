A Barcelona még mindig nem tudja hivatalosan is bejelenteni Lionel Messi szerződéshosszabbítását. A bérköltségek ugyan csökkentek, de nagyon messze vannak még az ideálistól.

Ezenkívül a Barcelona eddigi lépéseit a bércsökkentés ügyében a La Liga mikroszkóppal figyeli. A szervezetnek el kell döntenie, hogy az eddig elvégzett munka megfelel-e az előírásoknak.

„Nagyobb rugalmasságot szeretnénk a bajnokságtól, hogy több igazolást is be tudjunk regisztrálni” – mondta Joan Laporta hétfőn, ami egyfajta nyilvános könyörgés volt a La Ligának. „A tárgyalások Messivel jól haladnak, de mindkét oldalon számos problémát próbálunk orvosolni.”



Laporta szerint azonban a liga egyáltalán nem rugalmas. A La Liga egy millimétert sem mozdul el a szabályaitól - amelyeket minden profi klub elfogadott és jóváhagyott – pedig ők csak helyre szeretnék hozni az előző barcelonai igazgatóság által hagyott rendetlenséget. Az okok.

1., A klubok nem akarják megváltoztatni a szabályt



Nem arról van szó, hogy a La Liga nem tudja megváltoztatni a szabályokat, mivel a gazdasági ellenőrzési előírásoknak vannak olyan részei, amelyeket módosítani lehet. Ezt azonban egy adott klubnak kell bemutatnia, és a többi csapatnak meg kell szavaznia és jóvá kell hagynia. A liga pedig tudja, hogy a csapatok többsége nem hagyná jóvá.

2., Franciaország és Olaszország már komoly problémákon megy keresztül

A Ligue 1 továbbra is hordozza azokat az anyagi gondokat, amelyek miatt nem fejezte be a 2019/20 -as szezont, és csődközeli klubjaik vannak. Az olasz futball is segítséget kért, felszólítva az olasz kormányt, hogy az 1,1 milliárd eurós bevételkiesés után engedélyezze ismét a szerencsejáték -szponzorokat.

Spanyolországban a klubok nem kívánnak arra gondolni, hogy ismét rendetlenségbe keveredjenek az adóhivatallal, mivel a La Liga elmúlt években tett erőfeszítései által sok adósságot rendeztek a közpénzből. Ha valamilyen segítség érkezik a spanyol kormánytól, amely egyébként elsőként jelenne meg a közigazgatásban, az üdvözlendő lenne, de a klubok semmit sem akarnak, ami miatt eladósodnak.

3., A szimpátia hiánya a Szuperliga projekt után



Mintha a Laporta által örökölt óriási pénzügyi probléma nem lenne elég baj, a többi La Liga klub nem támogatja, hogy anyagilag megkönnyítsék a Barcelona helyzetét, miután részt vettek a katalán klub által továbbra is népszerűsített sikertelen Szuperliga -projektben.

