A legfrissebb hírek szerint két európai nagyklub is érdekődik a Barcelona játékosa, Ousmane Dembélé iránt.



A Mundo Deportivo arról ír, hogy a Bayern München ezen a nyáron szeretné leigazolna a katalánok labdarúgóját, ezzel előre felkészülve Serge Gnarby esetleges 2023-as távozására. A lap arra is kitér, hogy nemcsak a németek érdeklődnek a francia iránt, hanem képben van a francia óriás, a Paris Saint-Germain is. A PSG abban az esetben vásárolná meg Dembélét, ha Kylian Mbappé a várakozásoknak megfelelően aláírna a Real Madridhoz.



Dembélé szerződése a Barcelonával az idei szezon végén lejár, és bár a katalán klub eltökélt szándéka a hosszabbítás, nincs garancia arra, hogy ez megtörténik. A Barcelona pénzügyi helyzete továbbra sem túl rózsás, így küzdenek azzal, hogy magasabb fizetést ajánljanak a játékosnak, mint a többi nagyklub.



Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a katalánok folyamatosan üldözik a Bayern München kiválóságát, Robert Lewandowskit, így könnyen előfordulhat, hogy a németek megpróbálnak alkut kötni Dembléért.

Borítókép:Facebook.com/FC Barcelona