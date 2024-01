A hét legnagyobb beszédtémája eddig a Real Madrid 3-2-es győzelme volt az Almeria ellen, amely a királyiak újabb figyelemre méltó fordítását eredményezte.

De nem a hőstetteik miatt, hanem a három videóbírós döntés miatt, amik azóta is uralják a címlapokat, és a különböző reakciókban sincsen hiány.

A Real Madrid három VAR-beavatkozásból is profitáltak, amelyek segítettek a pályán hozott döntések meghozatalában, ami Sergio Arribas érvénytelenített góljához vezetett az Almeria számára, majd egy büntetőhöz és később egy Vinícius találathoz a Real Madrid számára.

Gerard Romero barcelonai újságíró kiszivárogtatta a VAR-szobából származó hangfelvételt, amelyen hallható, hogy a VAR-asszisztens nem mutatta meg a játékvezetőnek az összes szemszögből a felvételeket, mielőtt meghozta volna a döntését Vinícius góljával kapcsolatban. A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) azóta jogi panaszt nyújtott be a rendőrséghez az anyag kiszivárgása miatt.

Most a Cadena SER arról számol be, hogy a játékvezetői bizottság (CTA) belsőleg elismeri, hogy két hiba is történt a mérkőzésen. Elismerik, hogy a Real Madridnak adott büntetőnél nem vették figyelembe Antonio Rüdiger és Joselu Mato akcióit, amelyeket szabálytalanságként kellett volna megítélni, és Alejandro Hernandez Hernandez nem vizsgálta felül az esetet.





Vinícius gólja esetében azt mondják, hogy Hernandez hibája az volt, hogy a pályán lévő játékvezetőt felülvizsgálatra hívta, amikor a kamerák nem mutatták egyértelműen, hogy Vinícius válla tette volna be a labdát, és nem a kezével - vagyis nem volt elég egyértelmű és nyilvánvaló, hogy döntést hozzon az esetben.

Ez valószínűleg csak tovább szítja a vitát. Kevés fél fedi magát a dicsőségben. A hanganyag kiszivárgása semmilyen módon nem segíti a versenyt, és kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy ki férhet hozzá a felvételekhez.

Eközben az Almeria játékosai valószínűleg több mérkőzésre szóló eltiltást kapnak a játékvezetéssel kapcsolatos megjegyzéseik miatt, ha a CTA egyetért velük.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images