Arnau Martinez az elmúlt 12 hónapban eléggé keresett játékos volt.

A Bayer Leverkusen, az Inter és a Barcelona is kapcsolatba hozható a 20 éves védővel, akit a spanyol labdarúgásban nagyon magasan jegyeznek.

Ez továbbra is így van, még akkor is, ha Martinez ebben a szezonban rendszeres játékidőért küzdött a Gironánál. Yan Couto érkezése miatt kissé kiszorult a csapatból, de még mindig kulcspozíciót tölt be Michel Sanchez csapatában, és ezt bizonyítja az is, hogy új szerződést ajánlottak neki.

A RAC1 információi szerint Martinez elfogadta a Girona legújabb ajánlatát, amelynek értelmében 2025 utánra, azaz a jelenlegi szerződése lejártáig meghosszabbítja a maradását. A megállapodás részeként azonban a jelenleg 20 millió euróban meghatározott kivásárlási záradékát csökkentik, bár egyelőre nem tudni, hogy mennyi lesz az új összeg.

Akárhogy is, valószínűleg Európa szerte komoly érdeklődést mutatnak majd Martinez iránt a klubok. Egy nyári távozás is elképzelhető a fiatal játékos számára, bár a Girona nem akarja elveszíteni őt 2025-re.

Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images