A Girona a Real Madrid otthonába látogat a La Liga hétvégi csúcsrangadójára, és ez a mérkőzés kulcsfontosságú lehet a bajnoki címért folyó versenyfutásban.

A két csapatot mindössze kettő pont választja el egymástól a szombati mérkőzés előtt, és jelenleg a Real Madrid vezeti egy hajszállal a tabellát.

A mérkőzés előtt a Girona szélsője, Savio, aki kiváló formában van ebben a szezonban, a La Liga Worldnek beszélt a klubnál töltött időszakáról. Bevallotta, hogy a katalánokhoz való érkezésekor meglepődtek a csapattársai és Michel Sanchez vezetőedző is.

„Amikor ide érkeztem, emlékszem, hogy az első edzésnapomon meglepett a csapat összes játékosa, és az edző igényessége is. Az edzés után azt mondtam a családomnak, hogy ezekben a játékosokban rengeteg minőség van" – mesélte.

"When I arrived here, I remember on my first day of training I was surprised by all the players on the team, and also the coach's demanding nature. After the session, I told my family that these players have a lot of quality."



Savio on his first impressions at #GironaFC. pic.twitter.com/AWYowVekMl