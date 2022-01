A spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő Atlético Madrid szerződtette a dán válogatott Daniel Wasst a Valenciától.

A fővárosi klub hivatalos honlapjának közlése szerint a 32 éves futballistával másfél évre szóló szerződést kötöttek, a megállapodás pénzügyi részleteit ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra.

Sajtóinformációk szerint Wass legalább 2,7 millió eurójába (968,5 millió forint) került az Atléticónak.

A számos poszton, így védőként és középpályásként is bevethető Wass a madridi egyesület első vásárlása a téli átigazolási időszakban, és vélhetően a Newcastle Unitedhez távozott Kieran Trippier utódja lesz jobbhátvédként.

A 41-szeres dán válogatott futballista 2018 júliusában a Celta Vigótól igazolt a Valenciához, melynek színeiben 152 mérkőzésen lépett pályára.

Agreement with Valencia for the transfer of Daniel Wass.



The Danish international has signed his contract until 2023



https://t.co/3rtn0Tnf18 pic.twitter.com/k6RzIHJXBk