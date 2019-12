A 27 éves spanyol középpályás elégedetlen a jelenlegi helyzetével, miután nem tudja kiharcolni magának az állandó kezdő pozícióját Zinedine Zidane irányítása alatt.

Isco iránt az Arsenal is erősen érdeklődik, azonban a Chelsea büntetésének eltörlését követően Frank Lampard is harcba száll a klasszisért. A spanyol hírportál arról számolt be, hogy a londoni egyesület már be is nyújtotta az első ajánlatot a Királyi Gárdának.

Most már csak a Real Madridon múlik, hogyan dönt a spanyol focista sorsáról.

Forrás: TheSun.com

Borítókép: David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images