A futballtörténelem során rengeteg olyan játékos volt, akiért párhuzamosan a Real Madrid és a Barcelona is nagy erőket mozgósított.



A Relevo szerint eljöhet egy újabb ilyen eset, az alany pedig nem más, mint a Celta Vigo B-csapatában pallérozódó 19 éves középpályás, Hugo Sotelo.

A tehetség az idei szezonban 22 bajnokin egy gólt és két gólpasszt jegyzett, teljesítményével pedig felhívta a sztárklubok figyelmét.

Sotelo szerződése 2025-ig szól, kivásárlási ára pedig 10 millió euró. A Celta emiatt nem aggódik a játékos elvesztése miatt, hisz nem gondolják, hogy bármely klub kifizetne érte egy ekkora összeget úgy, hogy egyelőre biztosan nem a nagycsapatba kerülne.

