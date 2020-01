A spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő FC Barcelona leigazolta a portugál Bragától Francisco Trincaót.

A katalán klub pénteki bejelentése szerint a 20 éves támadó 31 millió euróért (10,4 milliárd forint) költözik Spanyolországba, de csak július 1-jén csatlakozik a csapathoz.

Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020.