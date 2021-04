Két héten belül másodszor van lehetősége az Athletic Bilbaónak megnyernie a Spanyol Kupát. Az elsőt nem használta ki, mert a Real Sociedad legyőzte a – hivatalosan – 2020-as döntőben, de a szombati Barcelona elleni klasszikuson itt az újabb esély.

Két hete történt, hogy megrendezték a Spanyol Kupa történetének első baszk derbijét, amelyen a Real Sociedad 1-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót Mikel Oyarzabal tizenegyesével. Azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott 2020-as kupadöntővel nem lehetett kivívni a nemzetközi kupaindulás jogát. A soron következő mérkőzés tétje viszont az EL-szereplés, ami a LaLiga jelenlegi állása szerint a Bilbao számára lehet különösen értékes, hiszen pillanatnyilag csak 11. a tabellán a baszk gárda, míg a Barcelona a bajnoki címért csatázik az Atlético Madriddal és a Real Madriddal.

De térjünk a tárgyra: Ez bizony egy újabb Athletic – Barcelona összecsapás, amely a spanyol labdarúgás klasszikusának tekinthető hosszú évtizedek óta. Nem véletlen, hogy ez a két csapat rekordot jelentő nyolcadik alkalommal találkozik a kupadöntőn. Ezzel nem egyedüli csúcstartó ez a párharc, hiszen Real – Bilbao is nyolcszor volt a finálék történetében, míg a Barca és a Real ’’csak’’ hétszer futott itt össze. Az eddigi hét mérkőzésen ötször nyertek a katalánok (legutóbb 2015-ben), és kétszer a baszkok (legutóbb 1984-ben). A kupa történetének két legeredményesebb csapatáról beszélünk, ketten együtt összesen 81 döntős részvételt tudnak maguknak, a gránátvörös-kékek 30-szor, az oroszlánok 23-szor jutottak a csúcsra.



Fotó: Eric Alonso/Getty Images

A 2020-21-es bajnokságban egyértelmű a barcelonai fölény, hiszen kétszer is győzni tudtak Messiék (3-2 és 2-1), ellenben a januári Szuperkupa-döntőn Inaki Williamsék örülhettek (3-2), ráadásul ez utóbbi mérkőzés ugyanúgy Sevillában, az Estadio de la Cartujában volt, mint a soron következő rangadó. Ezek alapján nehéz megmondani, ki is valójában most az esélyes, de 13 rúgott gól alapján minden bizonnyal gólgazdag, izgalmas találkozóra van kilátás.

Athletic Bilbao – Barcelona (Spanyol Kupa, döntő): április 17., szombat 20:45, Sport1 (élő); kommentátor: Haraszti Ádám

Forrás: sport1tv.hu

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images