A Bayern München egyelőre nem mond le arról, hogy Alphonso Davies a bajor klubhoz kösse a jövőjét, annak ellenére, hogy a tárgyalások eredetileg közel egy éve sikertelenül indultak.

Ez idő alatt két Bayern-menedzser távozását is megerősítették, de az új sportigazgató, Max Eberl feladata lesz Davies megtartása a Real Madriddal ajánlataival szemben.

A 2025-ben lejáró szerződésű Eberl elismerte, hogy nem akarja csak úgy ingyen elveszíteni Daviest, ezzel arra utalt, hogy tárgyalni fognak a madridiakkal Daviesről, amennyiben nem tudnak megegyezni. A Sky DE Florian Plettenberg szerint Eberl és Christoph Freund labdarúgóigazgató a héten leül Davies ügynökével.

Excl. Details #Davies: New talks between Eberl/Freund and his management are scheduled this week!



Bayern is offering a new contract until 2029

And a new salary of around €11-13m gross/year!



Davies and his management demand up to €20m all-in. Bayern wants clarity… pic.twitter.com/p3c5rsRWPR