A Bayern München érdeklődik Raúl de Tomás iránt, a hírek szerint azonban a játékos még parkoltatja a németeket, mert a Real Madridra vár.

Lewandowski elhagyta Münchent, így elképzelhető, hogy a bajorok újabb csatárt igazolnak Mathys Tel után.

A 27 éves de Tomás évről évre remekel, azonban nagy csapatban nem volt lehetősége megmutatni tehetségét, amióta elhagyta a Real Madridot.

Az AS azonban most úgy értesült, a csatár szeretne visszatérni Madridba, és mivel a fehérek jelenleg is Benzema cseréjét keresik, erre esélye is lehet.

Ezt ő is tudja, ennek érdekében pedig úgy döntött, vár a válaszadással a Bayern Münchennek.

Ahhoz, hogy a Real Madrid cselekedni tudjon, először meg kell szabadulniuk Borja Mayoraltól és Mariano Diaztól, utóbbinak akár a szerződését is felbonthatják.

De Tomásnak 2026-ig szerződése van az Espanyollal, kivásárlási ára pedig 75 millió euró. Úgy hírlik viszont, hogy már 25-30 millióért mozdítható lehet.

